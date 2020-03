Serie A, il consiglio è terminato: Lotito esce dal CONI - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 15:25 - Il consiglio in Lega è ufficialmente finito. Anche Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha lasciato il CONI. Ora si attendono comunicati ufficiali che confermino le indiscrezioni: si va verso un mese di campionato completamente a porte chiuse.

VIDEO - LOTITO ABBANDONA IL CONI

Tra pochissimo si terrà, al CONI, il consiglio staordinario della Lega Serie A nel quale i consiglieri federali, l'ad De Siervo e il presidente Dal Pino discuteranno su come affrontare l'emergenza coronavirus. Le ipotesi sono molteplici, dallo slittamento del calendario (giocando tutte le partite a porte chiuse) alla sospensione per un mese del campionato. Come annunciato dal Premier Conte, la decisione finale spetta proprio alla Lega Calcio. L'assemblea (inizialmente in programma questa mattina) è saltata, ma non il consiglio. Al quale parteciperà anche il patron della Lazio, Claudio Lotito.

VIDEO - L'ARRIVO DI LOTITO AL CONI

