Allenatore Lazio | Lotito - Sarri, si decide nelle prossime 48 ore

Un incontro a sorpresa, inaspettato quello andato in scena ieri a Formello con Vitor Pereira. Nonostante questo in cima alla lista dei desideri rimane ancora Maurizio Sarri, che rappresenterebbe l'unica vera occasione per svoltare e sognare una Lazio in grande. Lotito continua a sfogliare la margherita degli allenatori, l'ex Juventus, Chelsea e Napoli sarebbe un colpo alle casse della società, a livello di ingaggio e soprattutto sul mercato, ma potrebbe essere anche una piacevole trasgressione capace di far dimenticare in fretta l'addio di Simone Inzaghi. La storia Sarri-Lazio, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, dovrà chiudersi in un modo o nell'altro entro venerdì o sabato. Saranno quindi ore calde e decisive per capire il futuro della panchina biancoceleste. Lunedì Lotito aveva spedito Tare in Toscana per condividere col tecnico il mercato e alcune situazioni critiche. I segnali sembravano essere buoni e la trattativa in stato avanzato. La Lazio non si spingerà oltre i tre milioni più bonus per quanto riguarda l'ingaggio. I tifosi attendono con ansia nella speranza che tutto possa volgere per il meglio.