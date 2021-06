Allenatore Lazio | incontro in corso con Vitor Pereira: ecco i dettagli

ESCLUSIVA - La Lazio prosegue i contatti con Maurizio Sarri, ma non ha abbandonato il suo casting allenatore. In questi minuti è in corso un incontro con Vitor Pereira e il suo agente nel centro sportivo di Formello. Chi è Vitor Pereira? Portoghese, classe 1968, è un giramondo della panchina, ha allenato il Porto, il Fenebahce, l'Olympiakos, il Monaco 1860 e anche l'Ahli in Arabia Saudita. Ultima avventura con lo Shanghai SIPG di Hulk e Oscar. Nel suo palmares due campionati del Portogallo, uno di Grecia e uno cinese. La Lazio ha ricevuto la proposta, ha deciso di confrontarsi con Vitor Pereira, un colloquio conoscitivo per capire le idee del tecnico portoghese. Probabile che nelle idee della Lazio, Pereira sia un'alternativa a Sarri, uno dei piani B che la società sta tenendo in caldo in caso di naufragio della trattativa con l'ex Napoli.

