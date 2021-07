Andreas Pereira: "La Lazio ha la priorità nel mio cuore. Se si presentasse l'occasione..."

Solo una stagione in biancoceleste ma la voglia di tornare a Roma è rimasta esattamente la stessa. Andreas Pereira è rimasto rapito dai tifosi, dalla città, dalla Lazio. A fine stagione è tornato allo United ma non esclude un ritorno come confermano le sue parole ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "Alla Lazio ho sempre dato il massimo nel tempo che mi è stato concesso. Penso che le mie prestazioni potrebbero essere migliori se avessi più minuti a disposizione e più libertà di giocare. Quando entri a fine partita, il compito che devi svolgere tatticamente non è il migliore. Mi piacerebbe tornare in biancoceleste se mi fosse concesso più tempo".

TIFOSI - "I tifosi sono il motivo principale della mia passione per la Lazio. Anche senza averli allo stadio, ho potuto sentire il loro affetto nelle strade e soprattutto sui social".

INZAGHI /SARRI – "Con Inzaghi? Un buon rapporto professionale. Sarri È un grande allenatore, ho amici che hanno giocato nelle sue squadre e hanno sempre lodato il suo modo di lavorare. Sarà un cambiamento in meglio per il gioco della Lazio. Amo lo stile di gioco e lo spirito di squadra che c’è in Serie A".

FUTURO – "La Lazio ha la priorità nel mio cuore, ma il vostro paese mi ha conquistato, perché non tornare un giorno se si presentasse l’occasione?"

IMMOBILE – "È una macchina da gol. Sono sicuro che potremmo fare molto di più se avessimo a disposizione più tempo insieme in campo".

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Brandt la priorità poi tutti gli altri: a caccia di un esterno sinistro

Romero, giramondo per il fútbol. Il "mini-Messi" è pronto per la Lazio: garantisce Dani Alves

TORNA ALLA HOME