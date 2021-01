Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: Milinkovic chiamato agli straordinari

Torna la Coppa Italia per la Lazio, impegnata contro l'Atalanta di Gasperini sia mercoledì che domenica in campionato. Inzaghi, oltre allo squalificato Leiva, dovrà fare a meno sicuramente di Luiz Felipe, Strakosha, Cataldi e Luis Alberto. Lo spagnolo ha ripreso ad allenarsi ma ne avrà ancora per un po' e contro i bergamaschi non ci sarà. In mediana conferma per Escalante coadiuvato da Akpa Akpro e Milinkovic, mentre in difesa Hoedt comporrà il terzetto con Patric e Acerbi ai suo lati. Nella Dea possibile turno di riposo per Ilicic e Zapata, almeno dall'inizio, con Muriel a guidare l'attacco insieme a Malinovskyi e Miranchuk alle sue spalle. Sportiello prenderà il posto di Gollini mentre Gosens, squalificato in campionato, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Allenamento differenziato per Hateboer e Pasalic. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici.

Coppa Italia, quarti di finale

Atalanta - Lazio

Mercoledì 27 gennaio, ore 17:45

Gewiss Stadium di Bergamo

Probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Mirancuk; Muriel. All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi