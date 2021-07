AURONZO GIORNO 10 - Lazio, seduta pomeridiana: partitella a campo ridotto, non c'è Fares - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Pochi minuti più tardi, lo stesso brasiliano buca la porta difesa da Reina. Ma il gol viene annullato.

AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Applausi dei tifosi presenti allo "Zandegiacomo" dopo il gol di Vedat Muriqi, su assist di Lucas Leiva.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Strakosha può proseguire l'allenamento: si sposta semplicemente nella porta opposta.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Strakosha, dopo un contrasto con Muriqi, rimane per qualche secondo a terra. Entrano in campo i due medici: il portiere si sposta al bordo del campo, ma sembra accusare un dolore alla spalla.

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 - Inizia poi una partitella a campo ridotto. Si sfidano arancioni e celesti, così composti:

Celesti (4-3-3): Reina; Marusic, Vavro, Radu, Kamenovic; Akpa Akpro, Leiva, Cataldi; Felipe Anderson, Muriqi, Moro.

Arancioni (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Adekanye, Caicedo, Jony.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - La squadra si sposta sul campo centrale per svolgere alcuni scatti. Assente, oltre al portiere Alia, Mohamed Fares. Presente, invece, Jony che aveva lavorato in modo differenziato negli ultimi giorni.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Torello per il resto della squadra nel campo adiacente a quello principale.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - In campo solamente i tre portieri: Reina, Strakosha e Adamonis. Il resto della squadra farà il proprio ingresso in campo tra qualche minuto.

AURONZO POMERIGGIO - Ancora qualche minuto e poi avrà inizio la seconda seduta d'allenamento della giornata, quella pomeridiana.

AURONZO MATTINA - Seduta terminata. I tifosi sono innamorati di Felipe Anderson. Appuntamento alle 17.30 per la seduta pomeridiana, sempre live, sempre su Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Si chiude ora la seduta d'allenamento, non prima di una sessione straordinaria di foto e autografi per Luis Alberto.

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 - I calciatori sono chiamati a scambiarsi velocemente la palla in mezzo al campo, per poi arrivare al cross e alla conclusione in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 - Sul campo centrale arrivano centrocampisti e attaccanti. La squadra degli "arancioni" è formata da Escalante, Luis Alberto, Akpa Akpro, Raul Moro, Muriqi, Bertini e Shehu. I celesti, invece, sono Leiva, Milinkovic, Felipe Anderson, Cataldi, Adekanye e Caicedo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Si conclude il lavoro difensivo sul campo centrale. Un gruppo composto da centrocampisti e attaccanti svolge un lavoro atletico senza palla in quello adiacente.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Piccola pausa con i giocatori che vanno a dissetarsi. Momento giusto, dunque, per i tifosi che, dalle gradinate dello "Zandegiacomo" intonano cori per il neo-allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Jony, sull'altro campo, prosegue un allenamento differenziato.

AGGIORNAMENTO ORE 10.55 - Si continua a lavorare, ora sul movimento della linea difensiva nel momento del lancio lungo di un avversario. Qualche cambio nelle due retroguardie, con i componenti che s'interscambiano di volta in volta.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Mentre il resto della squadra rimane sul campo adiacente, in quello centrale si inizia a lavorare sulla difesa. Due retroguardie si alternano: la prima formata da Marusic, Luiz Felipe, Radu e Fares; il secondo da Lazzari, Vavro, Patric e Hysaj. Sul terreno di gioco anche Kamenovic e Durmisi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - In serata è atteso Luka Romero, il neo-acquisto della Lazio che questa mattina si sottoporrà alle visite mediche d'idoneità in Paideia.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - I tre portieri - Reina, Strakosha e Adamonis - iniziano a lavorare con i due preparatori. Riscaldamento per un gruppo ristretto della rosa nel caso adiacente.

AURONZO - Prosegue il lavoro della squadra, sotto l'occhio vigile di mister Sarri, in quel di Auronzo di Cadore. Anche oggi è in programma una doppia seduta d'allenamento: la prima, quella mattutina, partirà tra una manciata di minuti. Nel frattempo, i calciatori iniziano man mano a fare il proprio ingresso nel campo adiacente a quello principale.

Seguono aggiornamenti

Lazio, Gattuso: "Sarri? Cambierà tanto, ma ci sarà da divertirsi"

Calciomercato Lazio, il Venezia pensa a Kiyine: le ultime

TORNA ALLA HOMEPAGE