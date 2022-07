AURONZO GIORNO 14 - La seduta mattutina: Immobile esce prima dal campo

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - La seduta di allenamento si conclude con dei tiri dal limite dell'area, in porta Furlanetto.

AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - Finisce prima l'allenamento di Ciro Immobile, l'attaccante è uscito tra gli applausi dei tifosi presenti toccandosi la coscia. Dopo il differenziato di ieri, il capitano della Lazio si è allenato con i compagni, ma non è ancora al top della forma

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Il resto della squadra, dopo aver iniziato in palestra, si sposta in campo dando il cambio ai difensori. Anche in questo caso vengono allenati gli automatismi con il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Prove tattiche in corso: il mister si concentra sulla difesa con Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic schierati con il fratino contro Hysaj, Radu, Acerbi, Patric, Gila e Kamenovic a gestire il pallone in fase offensiva. I giocatori si scambiano per provare le varie posizioni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Puntuale l'ingresso dei giocatori in campo, accompagnati da Sarri: subito riscaldamento nel campo adiacente al principale.

Nuova giornata di allenamento per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il calendario segna il giorno numero quattordici del ritiro pre campionato dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore. In campo subito i portieri Adamonis e Maximiano. Quest'ultimo a colloquio con Grigioni: il preparatore si è preso il portoghese sotto la sua ala protettrice e dispensa continuamente consigli.