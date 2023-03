Bilancio Lazio, da Vecino a Romagnoli: tutte le cifre degli acquisti

La Lazio ha speso in totale 34,255 milioni di euro per i costi di cartellini e intermediazione per gli acquisti durante il mercato estivo...

La Lazio ha pubblicato sul proprio sito la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2022. Il club biancoceleste ha messo così nero su bianco le cifre sborsate per gli acquisti estivi. Il totale è di 34,255 milioni di euro spesi solo per i cartellini dei calciatori. Nel costo sono comprese le intermediazioni, ma sono esclusi i bonus che possono aggiungersi al verificarsi di determinate condizioni stabilite al momento dell'accordo. Luis Maximiano arrivaro in estate dal Granada è costato 10,259 milioni (9,814 per il cartellino e 445 per il contributo di solidarietà). Ivan Provedel, invece, 2,376 milioni con 1,991 milione che è andato allo Spezia e 385 mila euro di intermediazione.

DIFESA E CENTROCAMPO - Nel reparto arretrato il più costoso è Nicolò Casale. Il difensore arrivato dal Verona è a bilancio per 6,563 milioni. Poco meno è costato Mario Gila che è arrivato dal Real Madrid per 6,308 milioni così divisi: 5,877 di cartellino, 106mila di contributo di solidarietà e 385 mila di intermediazione. Sorprende, invece, lo zero in bilancio per Alessio Romagnoli. Il difensore arrivato a parametro zero dal Milan, non figura nel bilancio nemmeno per quello che riguarda le commissioni agli agenti. Marcos Antonio, invece, è costato 7,509 milioni di euro di cui 7,392 milioni di cartellino e 197 mila euro di contributo di solidarietà. Matias Vecino, svincolatosi a giugno dall'Inter, è arrivato a parametro zero, ma è costato 1,159 milioni di euro di intermediazioni. Una cifra non particolarmente alta per un calciatore il cui cartellino è costato zero. Basti pensare che Escalante è costato 2 milioni di commissioni.

CANCELLIERI - Diverso il discorso per Matteo Cancellieri che è stato acquisato il 30 giugno del 2022 e il cui costo è finito sul precedente bilancio. Il calciatore è arrivato in prestito con obbligo di riscatto. Al momento la Lazio ha messo a bilancio 6,560 milioni per il costo del cartellino a cui si aggiungono 468 e 469 mila euro indicati come premi. Queste tre voci riguardano il precedente bilancio, mentre nell'attuale è scattato un altro premio in favore del Verona per 464 mila euro. Il totale per l'attaccante dell'Under21 attualmente è di circa 8 milioni (7,961 per la precisione).

ALTRE VOCI - Le altre voci degne di nota sono i 250mila euro per il prolungamento di contratto con la Lazio di Maurizio Sarri. Per Luka Romero e Sana Fernandes sono stati pagati rispettivamente 90 e 93 mila euro per indennità di formazione.

Pubblicato il 30/03

