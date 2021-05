Calciomercato, Borré vuole la Lazio. Ma prima va risolta una questione...

CALCIOMERCATO LAZIO - Per il mercato estivo la Lazio tiene sott'occhio anche i parametro zero che in passato hanno regalato gioie alla dirigenza biancoceleste (Klose, Leiva, Reina). Come ricorda la rassegna di Radiosei tra i nomi che arriverebbero gratis (da pagare solo l'ingaggio del giocatore) c'è anche quello di Rafa Borré, attaccante colombiano 25enne del River Plate con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sta prendendo tempo sul suo futuro, il rinnovo è in stand-by in virtù proprio dell'interessamento del club biancoceleste. Su di lui ci sarebbero anche il Palmeiras, il San Paolo, il Celta Vigo, il Feyenoord e il Brighton. La speranza di Borré però è quella di giocare in Serie A e che arrivi un'offerta della Lazio, che prima di muoversi aspetta però di definire la questione allenatore. Risolto il dilemma legato alla panchina la Lazio potrà muoversi con più efficacia sul mercato.

