Calciomercato, la Lazio si inserisce per Reguilon: i dettagli sul terzino

© foto di J.M.Colomo

CALCIOMERCATO LAZIO - Il rebus terzino sinistro sembra tornare in superficie. Dopo la partita col Bologna nell'incontro tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri, il presidente della Lazio aveva promesso al tecnico un ultimo colpo. Che sia proprio il terzino sinistro il profilo in questione? Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio si è inserita per prendere Sergio Reguilon Rodriguez, meglio conosciuto come Reguilon. Il terzino sinistro del Tottenham può essere un'ottima alternativa ad Emerson Palmieri, ormai verso il West Ham.

LA SITUAZIONE - Lo spagnolo è un classe 1996, 25 anni, 1,78 di altezza, ed è in scadenza nel 2025. Reguilon è arrivato agli Spurs nel 2020 dal Real Madrid, dopo un prestito a Siviglia. Dietro tutto questo però c'è il solito problema, ovvero, serve la cessione di Hysaj per chiudere un arrivo. Per il terzino albanese non si registrano offerte concrete, ma i movimenti della Lazio però, fanno pensare che forse Lotito proverà a chiudere anche senza cessioni. Basterebbe anche la cessione di Fares, ma è alle prese con il recupero dall’infortunio di Torino e non è ancora pronto per partire. Manca ancora molto alla chiusura del mercato, se ne saprà più avanti quale sarà la mossa decisiva del patron per aggiudicarsi Reguilon.