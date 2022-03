Calciomercato Lazio, avanti su Romagnoli: il punto della situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il grande colpo che la Lazio vuole centrare in difesa è Alessio Romagnoli. Se ne andranno a parametro zero Luiz Felipe e Patric e anche Acerbi rischia di salutare dopo quattro anni nella Capitale, quindi l'attuale capitano del Milan sarebbe il fulcro del nuovo reparto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il presidente Claudio Lotito è in pressing da settimane per chiudere l'accordo con l'entourage del difensore. L'offerta della Lazio è di 3,2 milioni a stagione per 5 anni e per la quadratura del cerchio mancherebbero solo dei dettagli. Un ultimo passaggio fondamentale è la commissione per i procuratori, l'agenzia di Mino Raiola: quando un giocatore si libera a parametro zero è prassi che le richieste degli agenti siano importanti. I contatti tra le parti proseguono, di recente c'è stato un incontro e a breve ne sarà fissato un altro. La Lazio vuole bruciare la concorrenza: in passato si è parlato della Juventus, che al momento è concentrata sull'acquisto, sempre a parametro zero, di Rudiger dal Chelsea.