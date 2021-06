Calciomercato Lazio, Baiocchini: "Felipe Anderson? Contatti in corso, ma..."

Felipe Anderson alla Lazio? Qualcosa c'è, contatti in corso tra le parti per capire la fattibilità dell'affare, ma nessuna fumata bianca ancora è scattata. Il brasiliano preme per tornare in biancoceleste, a Roma ha lasciato il cuore e pure gli anni migliori della sua carriera. Non rientra più nei piani del West Ham, ha il contratto in scadenza nel 2022 e gli Hammers sono disposti a lasciarlo partire per una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro e solo a titolo definitivo. Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, nella giornata di venerdì c'è stato un contatto tra la dirigenza della Lazio e l'entourage di Felipe, contatti positivi, ma non ancora risolutivi. Sarri ha comunque dato il suo ok, apprezza Anderson, è convinto di poterlo rilanciare.

Calciomercato Lazio, si valuta Felipe Anderson tra pro e contro: la situazione

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Felipe Anderson a un passo"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE