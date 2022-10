Calciomercato Lazio, Basic in bilico: si gioca tutto in un mese. E Ilic...

TUTTOmercatoWEB.com

Le premesse erano diverse, ma per Toma Basic il percorso laziale è ancora in salita. In ritiro sembrava aver spiccato il volo, uno dei migliori della rosa nella fase della preparazione, gol e strapotere fisico, quasi sempre titolare nelle formazioni che Sarri provava in amichevole, poi però ecco il calcio vero e il croato è lentamente sparito dai radar. Titolare alla prima contro il Bologna, ma in campo solo otto minuti, (sostituito dopo l’espulsione di Maximiano) poi un’altra presenza da titolare, contro il Verona, fermato pure dal palo nel primo tempo, perché Basic non sembra nemmeno baciato dalla fortuna. Solo due presenze dal primo minuto in stagione, 157’ in totale, per una media di 14,2 minuti giocati a partita. Veramente poco.

POCO SPAZIO - Basic è scivolato indietro nelle gerarchie di Sarri, l’arrivo di Vecino e la crescita di Luis Alberto hanno ridotto lo spazio a disposizione dell’ex Bordeaux e soprattutto ribaltato quelle che sembravano le premesse dalla pre-season. Basic fatica a trovare spazio e continuità, quando ha giocato non ha incantato, è uno dei pochi calciatori in rosa che non ha mostrato progressi significativi rispetto al momento del suo arrivo. Sarri, nel finale della scorsa stagione, parlava così del ragazzo: “Ci aspettavamo una crescita più veloce. Rappresenterà il futuro della Lazio, su questo sono sicuro. Poi magari ci metterà un po’ più di tempo”. Per ora segnali importanti non sono arrivati.

TUTTO IN UN MESE - Basic si gioca tutto da qui alla sosta Mondiale. 40 giorni per provare a ritagliarsi un ruolo in questa Lazio, sfruttando i tanti impegni che caratterizzeranno il periodo. Dentro o fuori, perché poi c’è gennaio e il mercato. Non è un mistero che Sarri pensi ancora a Ivan Ilic, l’aveva chiesto con insistenza in estate, ma serviva la partenza di Luis Alberto per sbloccare l’arrivo della mezzala serba. Ora lo scenario è cambiato: Luis Alberto è un titolare e se dovesse lasciare Roma, lo farebbe solo per tornare in Spagna, ma nessuno pare disposto a offrire i 20 milioni richiesti da Lotito. Così occhio a Basic, potrebbe essere lui a finire sul mercato e lasciar spazio a Ilic. La Lazio valuta il croato 7-8 milioni di euro, può avere mercato in Francia, Germania e Inghilterra. Qualora dovesse andar via, poi Lotito potrebbe anche decidere di accontentare Sarri e portare l’assalto a Ilic, aggiungendo qualche milione all’eventuale incasso. Ipotesi, per ora. Per Basic, intanto, si prospettano 40 giorni di fuoco, in gioco c’è il futuro.

