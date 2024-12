Calciomercato Lazio | Belahyane e quel messaggio per Baroni: "Grazie a lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha bisogno di un centrocampista. In estate, dopo la cessione di Danilo Cataldi, si sentiva la necessità di rinforzare la squadra con un calciatore che potesse dar respiro ai titolari e completare un reparto che oggi è orfano di tre componenti su cinque in vista della partita di campionato contro il Napoli al Maradona. Un'esigenza, quella di mettere a disposizione di Baroni un ulteriore rinforzo, che la società potrebbe soddisfare nel corso del mercato di gennaio, quando studierà alcune potenziali occasioni con il tentativo di pescare il giocatore giusto e capace di soddisfare le esigenze della lista per il campionato.

BELAHYANE, LA LAZIO E BARONI - Tra i nomi emersi, come vi avevamo anticipato in esclusiva, c'è anche quello di Reda Belahyane. Centrocampista classe 2004 dell'Hellas Verona che in questa stagione è tra le poche note positive del club scaligero. Centrocampista centrale, con ottime qualità in fase di impostazione, nel corso di questa prima parte della stagione Zanetti lo ha schierato all'occorrenza anche sulla fascia destra. La sua buona visione di gioco lo rende un elemento duttile, capace di rivestire più ruoli anche nello stesso centrocampo e che si sposa quindi con l'idea calcistica di Baroni, spesso protagonista di cambi modulo che vanno dal 4-2-3-1 al 4-3-3, che lo scorso anno lo aveva già allenato nel corso della sua parentesi in gialloblù. Arrivato, infatti, a gennaio del 2024, quando la dirigenza stravolse la squadra a disposizione del tecnico fiorentino, nei mesi passati insieme allo Sporting Center Paradiso l'attuale allenatore della Lazio ha subito accolto il giovane centrocampista franco-marocchino, iniziando insieme a lui un lavoro dettagliato di crescita interrotto dal trasferimento estivo nella Capitale dello stesso Baroni.

BELAHYANE E LA STIMA PER BARONI - Un lavoro che, nonostante le poche presenze sotto la sua gestione (2 di cui solo 1 da titolare), oggi sembra dare i suoi frutti e lo stesso Belahyan riconosce a Baroni, come confessato in una recente intervista rilasciata alla vigilia della partita tra l'Hellas Verona e la Lazio, nel corso della quale disse: "Baroni? Mi ha fatto conoscere il campionato italiano, in Francia era diverso. Non ho giocato molto con lui però mi ha sempre dato attenzione". Un percorso che crescita e miglioramento che ora i due potrebbero continuare nella Capitale. Le ultime indiscrezioni che provengono dal Veneto parlano di contatti sempre più frequenti e che potrebbero portare presto anche a un accordo tra i due club.