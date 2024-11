Calciomercato Lazio | Contatto Lotito-Setti: Belahyane e non solo, i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Un incontro per parlare anche di mercato. Claudio Lotito e Maurizio Setti si sono ritrovati in un noto ristorante romano venerdì sera, hanno parlato e si sono confrontati, tra i due il rapporto è solido a livello politico e di mercato. Anche in estate, Lazio e Verona hanno concluso l’operazione Noslin, si va ad affiancare a quelle che hanno portato a Roma, negli anni scorsi, calciatori come Zaccagni, Casale e Cancellieri. I due club, nell’ultima sessione, erano vicini anche a concludere l’operazione Akpa-Akpro, con l’ivoriano che sarebbe passato in gialloblu in prestito, ma i tentennamenti del giocatore (sperava nel Monza) hanno fatto arenare tutto. Un rapporto stretto che potrebbe rinsaldarsi a gennaio. La Lazio sta volando, ma a gennaio non è escluso che possa arrivare un elemento per dare una mano a Baroni. Castrovilli finora è una scommessa che non sta pagando, l’ex Fiorentina è ai box dopo l’operazione al menisco, ma anche prima non era entrato a pieno nelle rotazioni di Baroni. Leggermente meglio ha fatto Dele-Bashiru che però da centrale nei due di centrocampo ancora fatica e così sono Rovella, Vecino e Guendouzi a dividersi le due caselle in mediana. E proprio a centrocampo potrebbe intervenire il duo Fabiani-Lotito per dare nuova linfa all’organico biancoceleste e proprio il Verona potrebbe essere bottega dove guardare.

BELAHYANE - Come vi avevamo anticipato un mese fa, alla Lazio piace molto Reda Belahyane, classe 2004, appena entrato nel giro della nazionale maggiore del Marocco. È un centrocampista centrale che abbina corsa da mediano e qualità da regista, per caratteristiche può essere avvicinato a Rovella. Baroni lo conosce, i due si sono incrociati a Verona nella seconda parte della passata stagione. Il Verona preferirebbe tenerlo fino a giugno, ma è lo stesso ds Sogliano ad aver aperto a una cessione a gennaio, dipenderà dalle offerte: «Se resta fino a giugno? Vedremo. Fosse per me li terrei tutti, ma ci sono situazioni che vanno oltre le intenzioni del club. A gennaio discuteremo cosa sia meglio per lui e per la società. Non è un giocatore facile da sostituire, ma queste valutazioni spettano anche al presidente. È un talento molto forte, e se arriveranno offerte le valuteremo con attenzione». Il Verona valuta Belahyane circa 15 milioni di euro, è una valutazione che si può abbassare con l’inserimento di una contropartita tecnica. La Lazio può mettere sul piatto Toma Basic centrocampista che al Verona piace molto, così come Akpa-Akpro che potrebbe aver cambiato idea sulla possibilità di andare in Veneto.

ALTERNATIVA - Non solo Belahyane, però, su cui c’è concorrenza, visto che il ragazzo piace anche a Milan e Inter, a Formello si valutano anche altri profili, come quello di Suat Serdar, stesso ruolo di Belahyane, classe ’97, con un curriculum che dice 178 presenze in Bundesliga con Mainz, Schalke ed Herta Berlino, ma anche 11 presenze tra Champions ed Europa League e 4 apparizioni con la nazionale tedesca. Serdar ha un costo più contenuto, può essere preso con circa 5 milioni di euro, sarebbe una pedina per completare il pacchetto in mediana fino a giugno, quando poi verrebbero fatte nuove valutazioni. Serdar è altro elemento che conosce bene Baroni, nella seconda parte della scorsa stagione era stato titolare inamovibile, con Duda, nell’impresa salvezza firmata dal tecnico oggi alla Lazio.

Pubblicato 19/11