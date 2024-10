Calciomercato Lazio | Nuova idea per la mediana: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Pausa per le nazionali col sorriso. Il primo tour de force stagionale s’è chiuso con cinque vittorie su sei partite giocate e l’unica sconfitta, a Firenze, è arrivata in una partita macchiata da un arbitraggio non all’altezza. A Formello gongolano, considerando anche che alcuni dei « nuovi » devono ancora entrare a pieno negli schemi di Baroni, chi per motivazioni fisiche (Castrovilli e Gigot) e chi per un normale periodo di ambientamento dopo un salto di qualità importante (Noslin e Tchaouna). La dirigenza insomma fa capire che il potenziale della Lazio non s’è ancora espresso del tutto e i margini per crescere ancora ci sono. Crescita che potrebbe passare anche dal mercato invernale. Al momento, da Formello, non trapelano esigenze particolari: col nuovo assetto pensato da Baroni (4-2-3-1 o 4-4-2) il centrocampo è coperto da Rovella e Guendouzi, con Vecino e Castrovilli subito dietro. Ma occhio perché non è detto che a gennaio si rimanga fermi, dipenderà da vari fattori, ma Fabiani ha sempre fatto intendere che se dovesse capitare un’occasione si farà in modo di coglierla. Nei giorni scorsi è circolato di nuovo il nome di Michael Folorunsho, che a Napoli non sta trovando spazio, ma per caratteristiche non è un calciatore che si sposa perfettamente con la nuova veste tattica della Lazio. Folorunsho è un trequartista/mezzala, mentre i biancocelesti potrebbero pensare a un centrocampista più simile a Rovella o a Guendouzi.

MONITORATO - E così nei radar della Lazio è finito Reda Belahyane. Classe 2004, centrocampista centrale del Verona, una delle sorprese più scintillanti di questo avvio di stagione in Serie A. Belahyane è nato in Francia, ha origini marocchine, ha scelto di giocare per la selezione africana. Il Verona l'ha preso a gennaio scorso dal Nizza, con Baroni ha giocato poco, ma attenzione a pensare che fosse un problema di poca stima tecnica. Il tecnico in quel ruolo aveva due titolari come Duda e Serdar e Belahyane pagò un normale periodo d'ambientamento alla nuova realtà. È stato lo stesso giocatore a parlarne recentemente al Corriere di Verona: «Baroni per me è stato importante, mi ha fatto conoscere il campionato italiano. Con lui non ho giocato molto, però mi ha sempre dato grande attenzione». L’avvio di stagione di Belahyane è stato eccezionale, il giocatore abbina qualità e quantità, è rapido, vede il gioco, ma sa farsi rispettare anche a livello fisico, pur non avendo una struttura da corazziere. C’è chi lo paragona a Lobotka, ma forse Belahyane - a 20 anni - ha margini e qualità per diventare lui in futuro un termine di paragone. Il Verona ora se lo gode, era stato preso dal Nizza per circa 500 mila euro, ora vale almeno 7-8 milioni di euro, ma la quotazione è destinata a crescere ancora. La Lazio lo monitora, sapendo però che su Belahyane ci sono già diversi occhi interessati…

