Calciomercato Lazio | Bernardeschi entra nel casting: la situazione

Una prigione dorata? Forse per alcuni. Forse per Federico Bernardeschi sembra essersi stancato della MLS e del Toronto FC e vorrebbe tornare in Italia. Dopo un anno in Canada e dopo l’entusiasmo iniziale, ora l’esterno toscano spera di poter far ritorno in Serie A. Ci sono stati contatti tra il Bologna e il suo entourage, ma per i rossoblu c’è l’ostacolo ingaggio. Bernardeschi, a Toronto, guadagna circa quattro milioni di euro, una cifra elevata, anche per la Lazio, uno dei club ai quali è stato proposto. Bernardeschi è un classe ’94, mancino che predilige giocare a destra, stessa età e stesse caratteristiche di Berardi, primo obiettivo di Sarri per rinforzare il pacchetto di esterni. Bernardeschi sarebbe entusiasta dell’ipotesi biancoceleste, tornerebbe in top club e giocherebbe la Champions e ritroverebbe Sarri con cui, nella stagione 2019-2020, giocò 38 partite in tutte le competizioni. I due si conoscono, c’è stima. Bernardeschi è stato proposto, per ora è un’idea, uno dei papabili qualora non si riuscisse ad arrivare agli obiettivi principali. Il giocatore comunque dovrebbe accettare un taglio dell’ingaggio, difficile che la Lazio possa garantirgli le cifre che percepisce in Canada. E il Toronto? Potrebbe valutare anche la rescissione del contratto o accettare un minimo indennizzo dopo aver preso l’ex Juve a parametro zero.