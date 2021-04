Calciomercato Lazio, Borré: tensione con il River e il mister lo lascia in panchina

Non andrà al Gremio, non ha firmato il rinnovo con il River Plate e stando a quanto riportano i media argentini Santos Borré è in attesa di una chiamata della Lazio. Il colombiano che piace molti club d'Europa prende tempo per decidere quello che sarà il suo futuro: non andrà in Brasile e per ora ha detto no anche l'importante offerta da 1,6 milioni a stagione che il patron del River D'Onofrio gi ha offerto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei questo comportamento sta iniziando a stancare anche i Millonarios e nell'ultima gara contro l'Atletico Tucuman Borré non è stato impiegato dal tecnico se non nei quindici minuti finali del match. Il fatto è stato interpretato come un messaggio chiaro di quella che è la situazione, il centravanti intanto aspetta, la fine della stagione non è lontana.

Lazio, Farris talismano: ecco tutte le volte che ha sostituito Inzaghi

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Musacchio torna in Liga, ecco dove"

TORNA ALLA HOME