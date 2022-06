Calciomercato Lazio, Casale-Monza è rottura: incontro negativo. E ora...

Il difensore vuole la Lazio, per questo non ha ancora dato l'ok al club di Berlusconi. L'incontro tra gli agenti e il Monza ha portato a una fumata nera.

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Fumata nera per Casale al Monza. L'incontro tra gli agenti del giocatore e il club brianzolo non ha portato frutti, non c'è l'accordo economico tra le parti e il giocatore preferisce aspettare offerte dalla Lazio o dal Napoli che pure è interessato al centrale. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il meeting tra l'agente di Casale e il Monza ha portato a un nulla di fatto. E la pista Lazio non s'è mai chiusa...

Casale in attesa, nonostante l'accordo tra Verona e Monza sulla base di 8 milioni di euro. Galliani ha trovato l'intesa con il difensore, l'incontro ieri sera a Milano, per definire le cifre di un'operazione che però ancora non può dirsi conclusa. Manca l'ok del difensore che aspetta segnali dalla Lazio. Casale ha un accordo con il club biancoceleste, vuole giocare in una piazza importante, in Europa, sotto la guida di Sarri. Come riporta Alfredo Pedullà, per questo Casale non ha ancora dato l'assenso al trasferimento al Monza. Il club brianzolo ha fissato per domani le visite mediche, non è detto che il giocatore si presenti. Casale vuole la Lazio e a Formello non hanno ancora abbandonato la pista, Lotito potrebbe anche rilanciare nelle prossime ore, provando a riallacciare i nodi della trattativa con Setti. Il Monza aspetta, Casale però vuole la Lazio.

