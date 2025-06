Calciomercato Lazio | Chi è Pio Esposito: l'attaccante che mostra i muscoli

CALCIOMERCATO LAZIO - L'arrivo di Maurizio Sarri è stato accompagnato da alcune promesse. La società ha dato la sua massima disponibilità, accettando di seguirlo nelle scelte che daranno vita a una nuova creatura 'sarrista'. Si partirà dalle basi attuali, andando a rinforzare la struttura di una squadra che deve inseguire l'obiettivo europeo. E proprio in quella lunga lista di nomi che che circola dalle parti di Formello ce n'è uno che sta attirando le attenzioni e le curiosità di tutti: Francesco Pio Esposito. Di lui se ne parla da mesi: quel giovane prodotto dell'Inter, fratello minore della triade degli Esposito, capace al primo anno tra i professionisti - in Serie B - di segnare e stupire.

I NUMERI E LE CARATTERISTICHE - Parliamo di un classe 2005, un attaccante che si era già messo in mostra nel settore giovanile nerazzurro e che aveva lasciato a bocca aperta i dirigenti dello Spezia. Così, anche su garanzia di Salvatore Esposito - il fratello più grande -, in estate i liguri avevano deciso di prenderlo in prestito ponendo il peso dell'attacco direttamente sulle sue spalle. Tecnico, veloce in progressione e dotato strutturamente, ha segnato gol in ogni modo. Sono 19 le reti realizzate in una stagione che lo ha visto protagonista con lo Spezia sfiorare la promozione in Serie A dopo un assurdo doppio confronto contro la Cremonese. Anche in quella finale ha segnato il gol che aveva dato inizio a una rimonta mai completata e che ha portato amarezza al termine di un'annata per lui speciale.

IL SOPRANNOME -Tra i tifosi spezzini è diventato "l'attaccante che mostra i muscoli", per via della sua classica esultanza sotto la Curva Ferrovia. Un idolo per i più giovani, un punto di riferimento per i più grandi che vedendolo in campo sognavano di tornare nella massima categoria italiana. L'inizio di carriera è stato da predestinato. Se è vero, infatti, che tra Serie A e Serie B c'è una differenza evidente e che confermarsi non è scontato, altrettanto vero è che esser così incisivo e decisivo alla prima tra i grandi è destino solo di chi certe qualità le possiede e le ha sapute sfruttare.

VALUTAZIONE E CONCORRENZA - Ora Francesco Pio Esposito tornerà all'Inter. In attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico nerazzurro - Inzaghi sembra destinato all'Al Hilal -, rientrerà nella rosa che paritrà per gli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club. La competizione FIFA, rivoluzionata e con un nuovo format, sarà un'altra vetrina per dimostrare le proprie qualità anche in campo intercontinentale. A meno di svolte oggi inaspettate. Se la Lazio lo sta studiando da vicino e valuta il suo profilo, infatti, anche il Napoli non è da meno. La squadra di Antonio Conte potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane, ma prima dovrà sfoltire l'attacco. Per poterlo via serviranno almeno 20 milioni di euro: un investimento esoso, ma che potrebbe portare nella rosa della Lazio un attaccante dal futuro radioso.

