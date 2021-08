Calciomercato Lazio, Coutinho rimane un sogno: ma il Barcellona è pronto a liquidarlo

Nelle ultime ore, al centro dei discorsi sulla Lazio che verrà c'è indubbiamente Philippe Coutinho. La notizia ha sorpreso praticamente tutti e l'operazione, seppur in un'estate pazza e in cui la bolla del mercato sgonfiato moltiplicherà le occasioni, resta complicata. Ma un retroscena merita di essere raccontato. La vetrina del Barcellona è diventata accessibile, al punto che i blaugrana sono disposti ad accollarsi una larga parte dello stipendio pur di liberarsene. Coutinho come Pjanic. Gli spagnoli, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono pronti a liquidarlo, garantendogli una ricca buonuscita per rompere il contratto che lo lega al club fino al 2023. Il Barcellona sarebbe pronto a pagarlo (oltre metà ingaggio, sembra) per ottenere la rescissione. Ecco perché Kia Joorabchian, stesso agente che ha portato Andreas Pereira nella Capitale, lo sta proponendo in giro per l'Europa, Lazio compresa.

NULLA È ESCLUSO - Nonostante secondo Mundo Deportivo al giocatore non interessa l'opzione Lazio, e Lotito e il ds Tare la considerano al momento un'ipotesi remota, nulla è escluso. Il calciatore viene da una stagione complicata e da un infortunio al ginocchio: necessita di giocare con continuità e a Barcellona non rientra nei piani del tecnico. Cerca condizioni favorevoli per partire, altrimenti difenderà il contratto. Per i biancocelesti si tratterebbe di un colpo pazzesca, da considerare solamente se dovessero arrivare proposte da 30/40 milioni per Correa. L'altro scoglio rimane l'ingaggio: Lotito non potrebbe garantirgli più di 5/6 milioni lordi a stagione. Basterebbero al brasiliano?

