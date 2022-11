Calciomercato Lazio, da Parisi a Ilic: ecco tutti i nomi per gennaio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Sarri ha rivelato nel post partita di Juventus-Lazio di avere un paio di nomi in vista del mercato di gennaio. La sosta per il Mondiale, in tal senso, rappresenta l'occasione per confrontarsi con la società e riflettere su come e se muoversi tra un mese e mezzo. Il tecnico della Lazio, come riporta La Gazzetta dello Sport, sente la necessità di operare sul fronte offensivo, per un vice Immobile, e su quello difensivo, per portare a Roma un terzino di piede mancino. Sarà da analizzare, inoltre, anche la situazione inerente a Luis Alberto che, se dovesse partire, richiederebbe un sostituto.

VICE-IMMOBILE - L'assenza di Immobile in queste settimane si è fatta sentire. Sarri ha sopperito all'infortunio del suo bomber schierando Felipe Anderson come falso nueve, il quale ha dimostrato di saper ricoprire con qualità anche quel ruolo. Resta comunque l'incombenza di un attaccante, un giocatore che per caratteristiche possa sostituire o far rifiatare Ciro, senza modificare troppo l'assetto della squadra. Ecco perché, riporta La Gazzetta dello Sport, il nome di Franceso Caputo resta un'occasione in ottica gennaio. L'attaccante della Sampdoria spesso è stato accostato alla Lazio, la richiesta di 3,5 milioni di euro dei blucerchiati in estate aveva allontanato i biancocelesti, ma la situazione attuale del club di Lanna potrebbe aver cambiato le carte in tavola. La Samp non gode di una classifica serena e a livello economico necessita di incassare ed ecco perché la Lazio potrebbe pensare di tornare su Caputo per regalare a Sarri un nuovo attaccante.

TERZINO SINISTRO - Se ne era parlato in estate, poi la società ha deciso di continuare con Marusic riadattato a sinistra e a piede invertito. A gennaio, però, la Lazio potrebbe riaprire il discorso del terzino mancino. Tra i tanti nomi fatti sono in pole nella testa dell'allenatore ci sono quelli di: Fabiano Parisi dell'Empoli ed Emanuele Valeri della Cremonese. Il primo ha una valutazione elevata, la richiesta di Corsi è di 15 milioni di euro e al momento sembrerebbe essere fuori portata, per il secondo andrebbero approfonditi i discorsi. Sarri ha la necessità di avere un terzino di piede sinistro, un profilo giovane su cui lavorare e che possa alternarsi con il montenegrino, così da avere due giocatori con caratteristiche differenti e una maggiore profondità di rosa.

LUIS ALBERTO - La situazione di Luis Alberto andrà gestita in queste settimane. Per Sarri non è un titolare, ha caratteristiche diverse e lontane da quelle richieste dal mister, che però non nasconde le sue grandi qualità tecniche. Se lo spagnolo a gennaio dovesse trovare squadra, il nome in pole per sostituirlo sarebbe quello di Ivan Ilic. Anche di lui se ne era parlato in estate, la Lazio lo aveva bloccato, poi il Mago è rimasto a Roma e non se ne è fatto più niente. Per il serbo, vista la situazione di classifica dell'Hellas Verona, i biancococelesti sono l'opportunità del grande salto e la possibilità di mettersi a disposizione di un tecnico che ne apprezza la quantità e le capacità di palleggio. Il tesoretto che verrebbe incassato dalla cessione di Luis Alberto, scrive La Gazzetta dello Sport, permetterebbe alla società capitolina di fiondarsi sullo scaligero e portarlo a Roma, trattenendo una parte dell'incasso per virare su uno dei due ruoli sopracitati.