Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Jony svincolato, è già ad Alicante"

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Secondo quanto riportato da La Voz de Asturias, sarebbero già arrivate le firme della rescissione. Jony, infatti, sarebbe giunto nell'hotel che ospita lo Sporting Gijon nel corso del ritiro di Alicante. A partire da domani si metterà a disposizione dell'allenatore, rendendo ufficiale il ritorno, e la permanenza per almeno quattro stagioni, all'interno della squadra biancorossa.

La Lazio lavora sugli acquisti ma anche sul mercato in uscita. E tra i nomi più prossimi all'addio c'è Jony. Lo spagnolo, che ha vissuto una stagione in prestito tra le fila dello Sporting Gijon, è disposto a far tutto per tornarci. Da settimane, ormai, si parla della sua volontà di ottenere lo svincolo dalla Lazio per far ritorno in patria. Ed ecco che il processo sembrerebbe essere alle battute finali. Secondo quanto riporta El Comercio, infatti, l'operazione sarebbe giunta a un passo dalla chiusura. Entro breve, il calciatore potrebbe raggiungere i compagni ad Alicante, dove si sta tenendo il ritiro pre-campionato della squadra allenata da Abelardo Fernandez.

