Calciomercato Lazio | Difesa tra entrate e uscite: ecco chi può partire...

CALCIOMERCATO LAZIO - Una difesa da ristrutturare, ora la Lazio lavora sul pacchetto arretrato. La prestazione shock di Udine è stata un campanello d’allarme troppo forte per essere ignorato. Male tutti, nessuno escluso. Per questo la società, in accordo con l’allenatore, sta pensando d’intervenire per cambiare qualcosa dietro. Prima di far entrare eventuali nuovi tasselli, però, servono le uscite. Elseid Hysaj è in lista di sbarco, per ora non ci sono movimenti rilevanti intorno all’albanese, si spera nelle ultimissime ore di mercato. Ma a parte il terzino ex Napoli, le novità possono riguardare la zona centrale: la Lazio - questa la notizia delle ultime ore - sta aprendo alla cessione di Nicolò Casale. Sembrano lontanissimi i tempi in cui il difensore veneto, insieme a Romagnoli, formava la seconda coppia difensiva meno battuta della Serie A. Era la stagione del secondo posto, Casale sembrava sul punto di diventare uno dei migliori centrali del campionato, entrato addirittura nel giro della Nazionale, con Sarri a consacrarlo dopo averlo voluto fortemente nell’estate 2022. Poi l’involuzione, improvvisa, complici infortuni e voci (mai confermate dalla giustizia sportiva e ordinaria) su un presunto coinvolgimento nel giro delle scommesse illecite.

SCENARIO - Voci che hanno destabilizzato Casale, mai tornato ai livelli del suo primo anno laziale. Male lo scorso anno sia con Sarri che con Tudor, male in queste prime uscite con Baroni. Casale non è incedibile, anzi per la società è sul mercato, può partire per una cifra complessiva che s’aggira sui 5-6 milioni. Per lui c’era stato un sondaggio del Bologna. Storia di inizio mercato. Il suo agente lo sta proponendo in Italia e non solo. Può diventare una soluzione per il Como (che ha sondato anche per Patric, la Lazio parte da una richiesta di almeno 7-8 milioni di euro) e per il Torino che stanno cercando difensori centrali, chissà non possa tornare sotto il Bologna. Occhi anche ad altre soluzioni last-minute. Si spiega così l’improvvisa virata di Fabiani su Samuel Giogot del Marsiglia e il sondaggio per Victor Lindelof che però ha un ingaggio alto, che con i bonus tocca quota 4 milioni a stagione. Un ostacolo non da poco. Del resto, un nuovo innesto (over 22) in difesa non può che passare da una cessione. Le liste non lasciano altro spazio di manovra.

