Calciomercato Lazio | Riflessioni sulla difesa: occhi in casa Manchester

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La chiusura del calciomercato si avvicina e in casa Lazio si riflette anche sulla difesa. Fino a qualche giorno fa il pacchetto dei centrali sembrava quello più completo, invece nelle ultime ore si sta valutando la possibilità di aggiungere un nuovo profilo al roster di Baroni. Per ragioni di lista, l'inserimento di un giocatore over 22 renderebbe necessaria una cessione, oppure il taglio (ipotesi non percorribile a livello economico). Secondo Gianluca Di Marzio l'ultima idea porta in Inghilterra, a Victor Lindelof del Manchester United: il difensore classe '94 svedese è in uscita dai Red Devils e a lui ha pensato anche la Fiorentina, altra squadra alla ricerca di rinforzi nel pacchetto arretrato. Lindelof, dal 2017 al Manchester United, nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze totali tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup.

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE