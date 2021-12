Calciomercato Lazio, Dilmen: "Ho parlato con Muriqi, ha un'offerta da un club inglese..."

Il sogno di tornare al Fenerbahce, la realtà che però dice il contrario. Almeno per il momento. Vedat Muriqi è rientrato a Istanbul per passare in famiglia questo periodo di sosta, ha fatto ritorno nella città che l’ha accolto come un re e nella quale lui tornerebbe anche a giocare. Soprattutto se con la maglia gialloblu del club della parte asiatica della città. A svelare i piani di Muriqi ci ha pensato Ridvan Dilmen, ex giocatore del Fenerbahce e oggi opinionista sportivo, ai microfoni di TRT Sport: “Ho parlato con Vedat ieri sera, la sua idea è quella di tornare a giocare in Turchia, ma al momento non ha avuto incontri con nessun club. Se dovesse tornare, però, vorrebbe farlo al Fenerbahce”. Dilmen ha aggiunto anche che l’unica proposta concreta, finora, è arrivata dall’Inghilterra: “Se avesse avuto offerte da un club turco me lo avrebbe detto e io non avrei avuto problemi a riferirlo. L’unica offerta per ora è arrivata dall’Hull City”. Il club milita in Championship dove occupa il diciannovesimo posto, a +4 dalla zona retrocessione. Dilmen si è anche espresso sulla possibilità di uno scambio tra Muriqi e Van Aanholt, terzino del Galatasaray: “Vedat mi ha detto che non ne sa nulla”. Ipotesi plausibile, Tare aveva detto no all’olandese già in estate, quando era stato proposto da alcuni intermediari dopo lo svincolo dal Crystal Palace.