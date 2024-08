Calciomercato Lazio | Due club della Premier su Mandas: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo la fumata bianca di Matteo Cancellieri direzione Parma, la Lazio sta cominciando a sbloccare le uscite, anche se il prestito non incide sulla lista over 22. Così resta ancora un posto da liberare per fare spazio a Boulaye Dia ma anche una cessione pesante dal punto di vista finanziario che può aiutare Lotito a sbloccare le ultime due mosse in entrata.

Come riporta il Corriere dello Sport, dall’Inghilterra è in arrivo un’offerta per Christos Mandas con il Wolverhampton in pole, le cui manovre di mercato sono orientate dal potente agente portoghese Jorge Mendes. L’operazione è in lavorazione da almeno venti-trenta giorni, ma serve ancora un’altra settimana per definirla e alzare l’offerta. Questo perché Lotito e Fabiani chiedono 20 milioni di euro per il portiere greco, arrivato l’estate scorsa dall’Ofi Creta, a cui andrà girato il 20 per cento dell’incasso.

Non solo, anche il Southampton si è informato per Mandas che dalla sua parte, come garanzia, chiede un posto da titolare. Servirà ancora qualche giorno per poter concretizzare un'offerta sul tavolo di Formello, con la Lazio che dovrà cautelarsi e trovare a quel punto un vice Provedel.