Calciomercato Lazio, ecco chi è Kamenovic: il gioiello di Pirot

Il “piccolo Dika”, così veniva chiamato da piccolo Dimitrije Kamenovic, obiettivo di mercato della Lazio per rinforzare la fascia sinistra. Figlio d'arte, perchè il padre, Zoran, è stato anche lui prima un buon attaccante, e poi centrocampista del Radnicki. Un grave infortunio, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo costrinse a ritirarsi da giovane, ma il talento è stato tramandato nel DNA del figlio Dimitrje. Nel 2015 il piccolo Kamenovic svolge diversi test fisici approfonditi, prima di firmare per il Kucaricki. Nessun problema. Kamenovic ha mostrato negli anni di avere capacità di corsa, tocco di palla e il fisico dalla sua, (è alto 1.88 cm), ragion per cui può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale di sinistra, come in nazionale. Il gioiello di Pirot sta ottenendo sempre più consensi nel suo club e con le selezioni nazionali, così come l'interesse ormai noto della Lazio, che ha posato gli occhi su di lui per l'immediato, o per il prossimo futuro.

