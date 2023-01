Calciomercato Lazio, Escalante al Cadice: superato il Valladolid

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO ESCALANTE - Niente Valladolid, Escalante andrà al Cadice. Colpo di scena nelle ultime ore con il sorpasso del club gialloblù ai danni della società guidata da Ronaldo il Fenomeno. Come sottolineato da Gianlucadimarzio.com, "il Valladolid offriva un prestito con diritto di riscatto, mentre il Cadice ha optato per un prestito con obbligo di riscatto". Operazione in chiusura nelle prossime ore.