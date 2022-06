Calciomercato Lazio, Falbo in prova ad una squadra croata: i dettagli

Proseguono le operazioni in uscita in casa Lazio, dopo Adekanye e Maistro anche Falbo potrebbe lasciare. Il terzino è in prova a una squadra croata...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato in uscita. Le trattative per Vavro, Muriqi ed Escalante proseguono e nel frattempo ha piazzato Adekanye e Maistro, ma non solo. In questi giorni un altro giocatore potrebbe lasciare i biancocelesti, ovvero l'ex Primavera: Luca Falbo. Il terzino classe 2000 è reduce da un anno di inattività e non vede l'ora di tornare a giocare. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato in esclusiva l'interesse nei suoi confronti da parte dei croati dello Slaven Belupo e questa notizia ha trovato subito conferme. In questi giorni infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Falbo sarebbe in ritiro con il club e starebbe svolgendo una specie di provino, al termine del quale decideranno se definire l'accordo o se rispedire il giocatore a Roma. Il test a cui è sottoposto sarà utile allo Slaven Belupo anche per stabilire la formula tramite la quale acquistare il giocatore: se a titolo definitivo o in prestito, eventualmente con un'opzione di riscatto. Starà a Falbo, comunque, dimostrare le sue qualità e con la sua voglia far vedere che merita questa chance.