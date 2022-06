Lazio, l'ex Primavera Falbo in direzione Croazia: ecco dove potrebbe andare

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tra i migliori elementi emersi dalla cantera biancoceleste in questi ultimi anni c'è sicuramente Luca Falbo, esterno classe 2000 a cui Simone Inzaghi ha dato anche l'opportunità di esordire sia in Serie A che in Europa League. Poi l'esperienza alla Viterbese (rimanendo comunque di proprietà della Lazio) nella stagione 2020/2021, durante la quale ha collezionato prestazioni di alto livello. Fuori rosa durante il campionato appena terminato e quindi lontano dal campo, resta sempre attenzionato da diversi club italiani ed esteri. Secondo quanto raccolto in eslcusiva dalla nostra redazione, Falbo è fortemente voluto dallo Slaven Belupo, club della massima serie croata. Ancora non è chiara la formula dell'operazione, se si tratti di un acquisto o di un prestito, ma il calciatore sarebbe intenzionato prima a visitare di persona l'ambiente per poi prendere una decisione.