Calciomercato Lazio, Fares si avvicina: due contropartite nell'affare?

CALCIOMERCATO LAZIO FARES - Dopo la conferma di Simone Inzaghi, la Lazio si butta sul calciomercato. Il primo colpo potrebbe arrivare dalla Spal e risponde al nome di Mohamed Fares. Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, l’esterno mancino algerino è a un passo dal diventare un nuovo calciatore biancoceleste. Il giocatore è arrivato in Emilia l'estate scorsa con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Verona e dopo una stagione da protagonista è pronto al grande salto. Il calciatore piace a Inzaghi e Tare e sarebbe il primo nome per la corsia di sinistra. Nell’affare dovrebbero rientrare i trasferimenti a titolo temporaneo di Murgia (che come da accordi resterà un altro anno a Ferrara) e di Bruno Jordao. Dopo quanto fatto con l'ex Primavera, la Lazio spera che Semplici possa ripetere l'opera anche con il portoghese. I due centrocampisti potrebbero così maturare al Mazza, mentre Fares andrebbe a rinforzare gli esterni della squadra di Inzaghi. Trattativa ben avviata, si attende la chiusura e l'ufficialità.

