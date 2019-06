La Notte dei Re, super Peruzzi fra parate e sorrisi: "Io meglio di De Sanctis? No dai..." - VIDEO

Angelo Peruzzi ha regalato una prestazione spettacolare nella serata de "La notte dei Re" presso il centrale del Tennis. L'ex portiere della Lazio si è mostrato decisamente tirato e in forma, rapidissimo nello scendere a terra. Da rimarcare, fra le tante parate, un doppio intervento sul duo Kluivert-Figo nel secondo tempo, un intervento a mano aperta su Figo, e una strepitosa parata sotto l'incrocio sul bolide di Materazzi. A bordocampo ha sorriso sul confronto con il romanista De Sanctis: "Più equilibrata con me in campo? No, non posso rientrare altrimenti finisce che mi faccio male. Poi nel confronto è sicuramente più forte lui (ride ndr)". Il duello di cui Peruzzi andrà più fiero sarà sicuramente l'uno contro uno vinto contro l'ex compagno Gaizka Mendieta al quale ha negato la gioia del gol con un'uscita strepitosa. CLICCA QUI PER GUARDARE UNA PARATA SUPER DI PERUZZI O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO

