Calciomercato Lazio, fatta per Hoedt: il difensore torna in prestito

Era nell'aria, come raccontato anche dalla nostra redazione: è fatta per il ritorno di Wesley Hoedt alla Lazio. L'olandese, come riportato poco fa da Gianluca Di Marzio torna in biancoceleste con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Hoedt è pronto ad indossare di nuovo i colori biancocelesti, dopo averlo già fatto, tra il 2015 e il 2017. Venduto nella stessa estate per 17 milioni al Southampton, il centrale ha collezionato 41 presenze con i Saints, giocando poi in prestito nelle ultime due stagioni, prima al Celta Vigo e poi al Royal Antwerp (Anversa).

Calciomercato, il Torino spinge per Joao Pedro del Cagliari: contro la Lazio...

Lazio, Guido Paglia: "Mercato al momento deludente. Per la Champions serve esperienza"

TORNA ALLA HOME PAGE