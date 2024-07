Calciomercato Lazio | Fatta per Tavares: i dettagli del trasferimento

AGGIORNAMENTO ORE 20:20 - Nuno Tavares è un giocatore della Lazio. Superati tutti i passaggi di una trattativa che già nella giornata di mercoledì era incanalata sul giusto binario. Lazio e Arsenal stanno completando gli aspetti burocratici, mentre già in mattinata era arrivata l'intesa totale con gli agenti del giocatore. Nelle prossime ore andranno in scena le visite mediche di rito.

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nuovo terzino sinistro della Lazio arriverà dalla Premier League. La società biancoceleste nelle ultime ore ha definito gli ultimi dettagli per il trasferimento di Nuno Tavares dall'Arsenal. Il terzino portoghese nei prossimi giorni raggiungerà la Capitale per le visite mediche, prima di partire alla volta di Auronzo di Cadore dove inizierà a lavorare con i suoi nuovi compagni. L'accordo tra i due club, come vi avevamo anticipato in esclusiva, è stato trovato sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro, più il 20% della futura rivendita del calciatore. Ora non resta che scambiare i documenti e mettere tutto nero su bianco.