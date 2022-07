Calciomercato Lazio, fermento a sinistra: Sarri sogna Udogie. E Marcelo...

La Lazio è in trattativa per cedere Hysaj al Valencia, poi affonderà per il titolare del ruolo. Il sogno è Udogie, ma i costi sono alti

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri vuole Destiny Udogie, l’ha chiesto a Lotito, è lui il primo nome per la corsia sinistra, trova conferme l'anticipazione di Repubblica. Un obiettivo difficile, ai limiti dell’impossibile, ma per il quale ci sono stati alcuni approcci con l’Udinese che valuta il giocatore 20 milioni di euro. Una cifra importante, primo grande scoglio per la buona riuscita dell’operazione. La Lazio avrebbe voluto operare in prestito con diritto di riscatto, opzione che i friulani hanno subito scartato. La proposta biancoceleste s’è orientata allora su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Siamo ai primi contatti, non s’è ancora entrati nei dettagli, non sono emersi quelli sulle cifre che la Lazio sarebbe pronta a mettere sul piatto. Il giocatore sogna la Premier, vede il suo futuro in Inghilterra, andrebbe convinto della bontà del progetto. Sarri lo considera un giocatore di sicuro avvenire, capace di far fare il salto di qualità alla sua squadra in quel settore di campo.

ALTRE OPZIONI - L’alternativa del tecnico è Emerson Palmieri, segue Emanuele Valeri per il quale la Cremonese spara alto (circa 7 milioni). In stand-by, invece, la pista che porta a Marcelo. Come raccontato, il classe ’88 spinge per arrivare a Roma, vuole la Lazio, è stato travolto dall’affetto social dei tifosi. Ha chiesto ai suoi agenti e all’intermediario che cura l’operazione, di fare di tutto per convincere la Lazio. Il brasiliano sarebbe disposto anche a test atletici supplementari per dimostrare di essere in condizioni fisiche adeguate e pronto a giocare ancora ad alti livelli. Sarri, però, ha espresso dei dubbi, non ha dato il via libera e ormai le sue idee sono decisive e vincolanti per il mercato della Lazio. Marcelo aspetterà ancora qualche giorno, poi si guarderà intorno. Corsia mancina in fermento, perché Hysaj è in uscita, c’è una trattativa con il Valencia, va trovato l’accordo tra società, mentre c’è quello tra giocatore e club spagnolo. Appena uscirà l’albanese scatterà l’assalto a uno degli obiettivi a sinistra. Sarri spinge per Udogie, ma è un percorso a ostacoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.