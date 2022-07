Calciomercato, Lazio forte su Vecino: incontro Tare-Lucci

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vecino e la Lazio sono sempre più vicini. L'ex Inter è infatti uno degli obiettivi dei biancocelesti e le parti sono a lavoro da settimane per cercare di trovare un punto di incontro. Come riportato da Damiano Er Faina proprio oggi il direttore sportivo Igli Tare è a colloquio con l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, per chiudere la trattativa. L'offerta messa sul piatto è quella di un triennale a 2 milioni netti a stagione.