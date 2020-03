Calciomercato Lazio, Giroud: "Chelsea, qui sto bene. Futuro? Deciderò al momento opportuno..."

È stato molto vicino alla Lazio a gennaio, era il grande colpo che la società sperava di piazzare per dare un propulsore in più alla rosa nella corsa scudetto. Olivier Giroud, però, alla fine non è arrivato. Il muro del Chelsea non è crollato, soprattutto per la volontà di Lampard di non rinunciare a un attaccante in mancanza di un sostituto all’altezza. Il manager dei Blues sapeva che l’infortunio di Abraham poteva rivelarsi più serio del previsto, Batshuayi non l’ha mai convinto e così ecco che nelle ultime settimane Giroud è tornato a vestire i panni del centravanti titolare. Un gol contro il Tottenham, una grande prestazione contro il Liverpool in FA Cup, Giroud si sta rivelando una risorsa importante per il Chelsea e ora il suo futuro non è più scontato. Il contratto è in scadenza a giugno, la Lazio sogna di strappare il sì, si prenderlo a parametro zero, ma l’attaccante - parlando a The Athletic - non ha chiuso all’ipotesi rinnovo con il club di Londra: “Mi piacerebbe rimanere al Chelsea? Sì certo, ovviamente. Ora, però, ci sono molte partite da giocare e un trofeo da vincere (l’FA Cup ndr) e poi si vedrà. Sai, ho ancora due o tre stagioni da giocare ad alti livelli, non voglio parlare di rinnovo o mercato, prenderò una decisione quando sarà il momento giusto”.

RIPARTENZA - Il mese di gennaio, il mercato invernale, le esclusioni dalla squadra sono ormai un ricordo. Giroud ora è di nuovo al centro del progetto tecnico di Lampard e vuole sfruttare le sue occasioni: “Gennaio è stato un mese complicato, ora sono felice di essere parte del team, di giocare. Sono un giocatore del Chelsea, sono di nuovo a mio agio qui, il mercato è alle spalle. Non ci penso. Ho parlato con il manager dopo che i trasferimenti sono saltati, ho creduto a quello che mi ha detto, che mi avrebbe dato una chance e così è stato. Io ho solo provato a sfruttare quell’occasione sul campo”. La Lazio ha avuto contatti con l’entourage, l’offerta di contratto è ancora sul tavolo: due anni a 3,5 milioni a stagione. Non male per un giocatore che spegnerà 34 candeline a settembre. Giroud ha preso tempo, vuole aspettare, si confronterà con il suo agente, con la famiglia e poi deciderà il suo futuro. Difficile che sia ancora al Chelsea. Però. Nonostante le parole del francese, i Blues hanno già in rosa Abraham e puntano a un grande colpo in avanti (occhio a Dembele del Lione) e a quel punto gli spazi per Giroud sarebbero, di nuovo, ridotti al minimo…