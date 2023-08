Calciomercato Lazio | Guendouzi, Marcelino lo esclude: "Se andrà via..."

Il futuro di Guendouzi è sempre più in bilico. La Lazio, dopo aver trovato l'accordo col giocatore, spinge per portarlo nella Capitale e il Marsiglia sembrerebbe iniziare a mollare la presa. A conferma di questa situazione sono le parole dell'allenatore del club francese, Marcelino. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico ha commentato una possibile partenza del centrocampista, escludendo la possibilità che possano arrivare eventuali sostituti: "Se Guendouzi dovesse partire non ci sarebbero rinforzi e a novembre recupereremo Gueye. Sono molto contento dei giocatori della mia squadra e del loro coinvolgimento. Abbiamo una buona squadra per competere in tutte le competizioni". Parole che non solo aprono alla cessione del calciatore, ma che in qualche modo allontanano ancora di più il ragazzo da Marsiglia.