Calciomercato Lazio, il Cagliari propone uno scambio: ecco i giocatori coinvolti

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il 3 gennaio aprirà ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. La Lazio deve cedere i tanti esuberi ormai fuori dal progetto Sarri e provare a regalare al tecnico un paio di pedine. Tra indice di liquiditità e senza soldi in cassa, si dovrà fare di necessità virtù. Dovrà essere soprattutto il mercato delle idee e gli scambi possono essere una risorsa importante per tutti i club. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il Cagliari avrebbe bussato alla porta biancoceleste per Patric. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno e al momento viene considerato una valida alternativa, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. I sardi vorrebbero portare l'ex Barcellona in rossoblù e offrirebbero in cambio Diego Godin. Un nome altisonante, ma che ha una carta d'identità e un ingaggio importante. Se ne riparlerà nei prossimi giorni anche perché l'ex Atletico Madrid è ormai fuori dai progetti di Mazzarri e il suo futuro sembra lontano dalla Sardegna. Spetterà alla Lazio capire il da farsi se accettare, rifiutare o magari indirizzare il mirino altrove.

Pubblicato il 24/12 alle 9.30