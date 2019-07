Calciomercato Lazio, incontro tra Tare e Luis Alberto: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La stagione della nuova Lazio di Simone Inzaghi è iniziata ieri. Prime visite mediche di rito e primo allenamento a Formello per Lulic e compagni. Tra i protagonisti più attesi c'era Luis Alberto che ieri era regolarmente in campo con i compagni e oggi è andato in Paideia per svolgere i classici test fisici. Quella di ieri, però, è stata una giornata importante per il numero dieci biancoceleste che ha incontrato Igli Tare nel centro sportivo delle aquile. Non è stata un'estate semplice per l'andaluso che ha parlato più volte in patria commentando le voci che lo volevano nel radar del Siviglia. Il club spagnolo vorrebbe riportarlo a casa soprattutto dopo gli arrivi di Monchi e Lopetegui che conoscono bene il centrocampista. La Lazio crede tanto in lui e Simone Inzaghi spinge per farlo restare nella Capitale. Il giocatore negli ultimi giorni ha lanciato segnali che lasciano pensare alla sua permanenza, compreso un sms al mister in cui esprimeva la volontà di restare alla Lazio.

SUMMIT A TRE - Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Tempo, venerdì è in programma un incontro a tre tra Tare, Luis Alberto e il suo agente. Sarà un autentico summit in cui le parti si parleranno senza mezzi termini e si capirà di più sul futuro del ragazzo di San José del Valle. Non è un mistero che il calciatore gradirebbe tornare nella sua Siviglia, città dove è cresciuto, ma allo stesso tempo è legatissimo alla Lazio che lo ha fatto crescere ed esplodere definitivamente come calciatore. Con Inzaghi il rapporto è speciale ed è probabile che questo abbia la meglio. La Lazio, dal canto suo, chiede tra i 30 e i 40 milioni per far partire l'andaluso e non intende fare sconti. Il Siviglia si è fermato a quota 25, bonus inclusi, troppo pochi per far partire Luis Alberto. Se ne saprà di più nelle prossime 48 ore che saranno cruciali per il mercato dell'iberico e dei biancocelesti.

LAZIO, CAICEDO SUL SUO FUTURO

LAZIO, VIRGINIA RAGGI SULLA PREMIAZIONE IN CAMPIDOGLIO

TORNA ALLA HOMEPAGE