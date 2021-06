Calciomercato Lazio, Kamenovic atteso a Roma: visite e firma sul contratto

Dimitrije Kamenović è pronto a sbarcare a Roma per cominciare la sua nuova avventura. Il calciatore serbo, dopo gli impegni con l'Under 21, è atteso infatti per la metà della prossima settimana nella Capitale (9 o 10 giugno), dove verrà concluso l'iter per il suo tesseramento, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. La Lazio lo aveva bloccato a gennaio, salvo poi lasciarlo parcheggiato al Cukaricki fino al termine della stagione. L'operazione è praticamente chiusa per 3 milioni di euro, i biancocelesti devono solo formalizzare il suo acquisto. Potrebbe essere accompagnato a Roma dal suo procuratore Mateja Kezman, il quale dovrà discutere con la Lazio anche del futuro di Adam Marusic, in scadenza nel 2022. Il classe 2000 si sottoporrà alle visite mediche di idoneità, poi dovrebbe raggiungere Formello per firmare un contratto di 5 anni con il club biancoceleste.