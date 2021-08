Calciomercato Lazio, l'Inter può attendere: le ultime notizie su Correa

C'era attesa per la ripresa degli allenamenti della Lazio al Training Center di Formello. Il nome caldo è quello di Joaquin Correa, entrato nel mirino dell'Inter per la sostituzione di Romelu Lukaku. I discorsi sono aperti, ma per il momento i nerazzurri possono attendere. Il Tucu si allena agli ordini di mister Maurizio Sarri e il suo staff. Entrato in campo insieme a Gonzalo Escalante, l'argentino è apparso sorridente come suo solito e concentrato sugli esercizi di riscaldamento. Il calciomercato aperto può riservare novità in ogni momento, per il momento Correa lavora con l'aquila sul petto.

LAZIO, SABATO AMICHEVOLE CONTRO IL SASSUOLO

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ESCLUSIVA CON MARCOLIN

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO