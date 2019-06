Calciomercato Lazio, Lazzari primo obiettivo: situazione fascia destra

Il nome di Lazzari rimbalza in casa Lazio da tempo. L'esterno della Spal è sicuramente uno dei pallini del club, soprattutto di Simone Inzaghi. Ed è proprio quest'ultimo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, che negli ultimi giorni ha aumentato il pressing per coinvolgere il giocatore nel progetto biancoceleste. Sicuramente la Capitale potrebbe essere meta gradita da Lazzari, come ha sottolineato anche il suo agente. I contatti ci sono, lo ha confermato il ds Vagnati. In primo luogo, però, le due società stanno ora dialogando per concordare la formula con cui Murgia rimarrà alla Spal: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni per il club di Ferrara, controriscatto a 6 per la Lazio. Questa è un'operazione slegata totalmente da quella avviata per Lazzari. Il costo dell'esterno rappresenta un piccolo ostacolo da superare: 15 milioni per il suo cartellino. Anche Atalanta e Fiorentina si erano informate, le vie del mercato sono infinite e imprevedibili.

LE ALTERNATIVE - Non si può non avere un piano B, questo Tare lo sa bene. E magari, cercando con cura, il ds è convinto di poter trovare una pedina valida quanto Lazzari spendendo qualche milione in meno. Sta tornando di moda Darmian, in uscita dal Manchester United e corteggiato anche dal Valencia. Christian Fassnacht è un nome che la Lazio segue, dalla Svizzera sono arrivate conferme sulle informazioni richieste dal club capitolino. Si prospetta un calciomercato bollente, soprattutto sulla fascia destra.

LAZIO, IMMOBILE A CENA CON INSIGNE

LAZIO, VAVRO VUOLE I BIANCOCELESTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE