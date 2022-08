Calciomercato Lazio, Luis Alberto e Ilic in attesa del Siviglia: la situazione

Luis Alberto attende notizie dalla Spagna, la Lazio, l'Hellas Verona e Ivan Ilic anche. Il Siviglia dovrà decidere come e se muoversi: la situazione

E' il caso dell'estate, tra Siviglia e Lazio Luis Alberto sta colorando il precampionato biancoceleste, in cui non sono mancati i suoi consueti colpi di scena: l'ultimo l'assenza alla ripresa degli allenamenti. Sarri lo ha definito un talento dal carattere particolare, d'altronde anche lui, come Inzaghi in passato, ha dovuto fare i conti con i suoi "mal di pancia", spesso dimenticati, ma che sicuramente hanno infastidito un allenatore minuzioso come quello toscano. Nella sfida contro il Bologna, però, Luis Alberto partirà dalla panchina e al suo posto il favorito è Toma Basic, che già nella scorsa stagione aveva insediato la sua titolarità e che si è rivelato uno dei migliori nel ritiro di Auronzo. Luis Alberto aspetterà il suo turno in panchina, come attende novità sul suo futuro dal mercato. Non è un segreto che voglia andare al Siviglia e che la Lazio preferisca arrivare a Ilic, centrocampista bloccato dall'Hellas Verona, ma tutto ora dipende dagli spagnoli.

LA SITUAZIONE - Il club andaluso ha ufficializzato l'arrivo di Isco a parametro zero, è lui il rinforzo a centrocampo di Monchi che, però, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non chiude definitivamente la porta a Luis Alberto. Il Siviglia, infatti, potrebbe pensarea un altro assalto, ma giocando al ribasso rispetto ai giorni scorsi. La Lazio non vuole svenderlo, deve riconoscere il 30% della futura rivendita al Liverpool, e questo la costringe a dover incassare una cifra sostanziosa, ma sarebbe disposta ad accettare un prestito con obbligo di riscatto, magari oneroso. Da Siviglia non arrivano segnali concreti, ma l'impressione è che aspetteranno le ultime ore del mercato prima di tornare alla carica. La Lazio attende, ma il suo tempo è limitato e strettamente legato alla volontà dell'Hellas Verona e di Ilic che dovranno decidere se arrivare fino all'ultimo oppure no.