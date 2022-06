Calciomercato Lazio, lungo stop per Carnesecchi: ma Sarri insiste…

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi Marco Carnesecchi sarà operato a Bologna dal prof. Porcellini, uno dei migliori in Italia, per risolvere il problema della lussazione alla spalla sinistra. Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, per il giovane portiere saranno necessari 3-4 mesi per recuperare, il che porterebbe la Lazio ad acquistare un portiere titolare senza poterlo schierare fino a settembre-ottobre. Intanto si pensa già allo sconto che Percassi potrebbe operare sulla vendita del giocatore, prima valutato 15 milioni (con offerta della Lazio di 10), ma è probabile che l'Atalanta ora possa scendere a 12. Si starebbe lavorando alla formula di prestito con diritto di riscatto legato alle presenze. In alternativa rimane l'opzione Vicario, mentre i nomi di Sergio Rico, Luis Maximiano, Cragno e Gollini sono stati tutti scartati da Maurizio Sarri, che intanto rifiuta anche le opzioni Reina e Adamonis titolari, col primo reduce da una stagione deludente e il secondo non ancora pronto. E intanto a riproporsi come terzo è una vecchia conoscenza, Federico Marchetti.