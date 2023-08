Calciomercato Lazio | Marcos Antonio andrà via: il clamoroso inserimento

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO MARCOS ANTONIO - Non solo il mercato in entrata. Mentre la Lazio sta definendo l'arrivo di Guendouzi dal Marsiglia, la società sta cercando di trovare sistemazione agli esuberi. Sono ore calde per l'addio di Marcos Antonio, sempre più vicino all'addio. Dopo appena una stagione, il brasiliano è in cerca di sistemazione negli ultimi giorni che ci separano dal gong. Il PAOK sembrava nettamente in vantaggio, vicino a chiudere per l'ex centrocampista dello Shakhtar, poi però c'è stato l'inserimento di due club turchi. Da una parte il Fenerbahce e dell'altra il Galatasaray. Ma attenzione anche a un'ulteriore opzione, che potrebbe arrivare a breve sul tavolo di Formello. Non va esclusa infatti la pista che porta all'Arabia: in questo mercato la Saudi Pro League ha fatto incetta di calciatori dall'Europa e anche Marcos Antonio potrebbe prendere quella direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.