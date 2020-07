Calciomercato Lazio, Mayoral primo colpo Champions? Ecco la situazione

Borja Mayoral-Lazio, la strada è aperta, lo spagnolo è l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. L’incontro per provare sbloccare la trattativa andrà in scena lunedì, a Roma arriveranno i rappresentanti dell’attaccante, il meeting servirà per dare uno slancio all’operazione. La novità delle ultime ore è che Borja Mayoral ha dato priorità alla Lazio, mettendo da parte le altre proposte che erano giunte sul tavolo dei suoi agenti. Borja vuole vestire biancoceleste, tra le parti c’è già una bozza d’accordo per un quinquennale da 1,5 milioni a stagione più bonus. Ma per arrivare alla fumata bianca serve sistemare alcune cose. Soprattutto con il Real Madrid che è proprietario del cartellino del classe ’97. I Blancos, per cedere Mayoral, chiedono 15 milioni di euro, ma hanno fatto sapere di essere disponibili a trattare, abbassando quindi le pretese. La Lazio ha formulato una prima proposta da 10 milioni, bonus compresi, ritenuta però insufficiente dal Real.

RECOMPRA - Serve uno sforzo in più, ma la distanza tra domanda e offerta è piuttosto ridotta. Altro aspetto su cui sarà necessario trattare. Il Real - secondo alcune indiscrezioni - vorrebbe inserire nell’operazione il diritto di recompra. Un modo per non perdere il controllo su un giocatore cresciuto nel proprio vivaio e che Zidane apprezza particolarmente. Borja però sa che al Madrid giocherebbe poco o nulla e quindi ha chiesto d’essere lasciato libero di trovarsi una nuova sistemazione. Il Real ha dato l’ok, ma vuole un diritto di riacquisto da esercitare nelle prossime due stagioni. Un’ipotesi che la Lazio respinge, nonostante i Blancos siano disposti a fissare la cifra della recompra tra i 20 e i 25 milioni. L’incontro di lunedì servirà anche a questo, a studiare una soluzione da inoltrare al Real. Borja Mayoral spinge per arrivare a Roma, la Lazio punta su di lui per rinforzare un attacco da Champions. La situazione è in evoluzione, non si può parlare di trattativa vicina alla chiusura. Restano diversi nodi da sciogliere, ma che le intenzioni della Lazio siano serie è fuor di dubbio. Ma le novità non finiscono qui. La Lazio attende che arrivi un'offerta convincente per Caicedo, l'ecuadoriano non è intoccabile, può lasciare Formello e regalare una plusvalenza a Lotito. Se dovesse andar via il Panterone, allora occhio a Kevin Lasagna. Il nome indicato da Inzaghi per dare velocità e forza all'attacco laziale. Ma sono diversi i nomi sondati. Ultimo quello del Cholito Simeone.

