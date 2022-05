Calciomercato Lazio, Milinkovic: Juventus alla finestra ma Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un'estate rovente la prossima in casa Lazio. La sessione di calciomercato si preannuncia tra le più importanti degli ultimi anni e alla base delle mosse della società c'è Milinkovic-Savic. Il patron Lotito, e anche il tecnico Sarri dopo la gara contro la Juventus, ha già espresso la sua opinione in merito: il calciatore non è in vendita, se dovesse arrivare un'offerta da un top club si deciderà insieme al serbo il da farsi.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la Lazio preferirebbe cedere il Sergente all'estero piuttosto che in Serie A, soprattutto in Inghilterra dove l'interesse del Manchester United è risaputo da tempo. In Italia la Juventus non ha mai smesso di pensare al biancoceleste ma c'è da considerare la questione legata a Pogba. Se il francese dovesse essere ceduto ai bianconeri Agnelli non proverebbe neanche a trattare Milinkovic con Lotito.

La base d'asta è nota: il numero 21 non partirà per meno di 75-80 milioni, l'agente del giocatore Kezman e la Lazio hanno già avuto almeno tre o quattro colloqui in questi mesi. E' ancora l'inizio, tutto è ancora da scrivere.