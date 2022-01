Calciomercato Lazio, Muriqi-Maiorca al rush finale: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - La Lazio e il Maiorca continuano a trattare per Vedat Muriqi, non c'è ancora la fumata bianca, ma non si registrano frenate o problemi particolari tra i due club. Lotito vorrebbe un prestito oneroso (circa 1 milione) con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni (salvezza del Maiorca, presenze e gol di Muriqi), una prospettiva che gli spagnoli sarebbero pronti ad accettare, ma abbassando la cifra del riscatto a 8-9 milioni. Troppo pochi per la Lazio che ne vuole almeno 11. Il Maiorca è disposto ad arrivare a 11 milioni, ma solo in prestito con diritto di riscatto. Senza obbligo, dunque. Ora la palla è in mano alla Lazio che poi dovrebbe tentare di convincere il Verona a cedere Casale con la stessa formula e le stesse cifre. Si decide tutto nelle prossime ore, da qui a domani si capirà il destino di Muriqi.

AGGIORNAMENTO ORE 16:20 - Arrivano conferme sulla cessione di Vedat Muriqi al Maiorca, ormai sempre più vicina. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha svelato le possibili cifre della trattativa con il club spagnolo: "L'operazione potrebbe forse chiudersi già nella giornata di domani. Si lavora a un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 12 milioni".

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Muriqi si allena a Formello, anche se il suo futuro non è a Roma. L'accordo tra Lazio e Maiorca per il trasferimento del centravanti kosovaro è vicino, già nelle prossime ore si potrebbe chiudere. La cifra dovrebbe essere intorno ai 10 milioni, quelli richiesti da Lotito per concludere l'affare.

AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - Arrivano autorevoli conferme dalla Spagna sulla buona riuscita dell'affare. Secondo quanto riportato da AS, Muriqi giungerà a Palma già domani per firmare il nuovo contratto che lo legherà al Maiorca fino alla fine della stagione con un'opzione di acquisto per la seguente. I due club sarebbero finalmente giunti a un accordo: programmate le visite mediche.

La Lazio e Vedat Muriqi sono a un passo dall'addio. In questi minuti, la trattativa con il Maiorca ha subito un'accelerazione e trovano conferma le indiscrezioni rilanciate dalla Spagna riguardo una chiusura sempre più vicina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Lazio e il club iberico stanno sciogliendo lavorando per definire l'accordo nelle prossime ore.

Pubblicato 26/01